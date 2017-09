Sonic Adventure Last Impact: una demo per il fan remake realizzato con Unity

Lo sviluppatore indipendente e modder Kaze Emanuar ha pubblicato la demo di, fan remake dell'omonimo titolo uscito su Dreamcast nel 1998, portato su PC in versione aggiornata sfruttando il motore

Kaze Emanuar è l'autore di Super Mario 64 Online, mod che aggiungeva la componente multiplayer allo storico platform Nintendo. Il progetto è stato però immediatamente chiuso dopo le lettere inviate all'autore dallo studio legale della casa di Kyoto, che non ha ovviamente gradito lo sfruttamento delle sue IP.

La demo di Sonic Adventure Last Impact è scaricabile cliccando qui, al momento non sappiamo se SEGA si muoverà per vie legali con l'obiettivo di bloccare il progetto.