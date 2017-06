Sonic Force: pubblicata una nuova traccia musicale della colonna sonora

ha rilasciato un nuovissimo brano musicale che sarà presente in, il futuro titolo della serie Sonic che permette ai giocatori di confrontarsi con Modern Sonic, Classic Sonic ed il potentissimo Eroe personalizzabile.

Questa musica vivace e accattivante fa da sfondo allo stage di Park Avenue con l'Eroe personalizzabile: potete ascoltarla nel video che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Nel caso ve lo foste perso, sulle nostre pagine potete guardare il terzo video gameplay di Sonic Forces in cui viene presentato il personaggio personalizzabile, una novità assoluta per la saga del porcospino blu.

Sonic Forces sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo inverno.