Sonic Forces: aperti i pre-order della Digital Bonus Edition su PS4 e Xbox One

Con un comunicato stampa,ha ufficialmente annunciato che ladiè ora disponibile per il pre-order su PlayStation 4 e Xbox One. I pre order per la versione PC saranno attivi dal 21 Settembre.

La Digital Bonus Edition includerà l'add-on SEGA/ATLUS PACK, che offre una serie di outfit e accessori nel gioco per ricreare il look di cinque icone SEGA/ATLUS per il tuo Eroe Personalizzabile. Se interessati, potete effettuare il pre-order a questo indirizzo.

SEGA ha anche rivelato che sarà disponibile l'Episodio Shadow aggiuntivo a partire dal lancio. L'Episodio Shadow si concentra sulla misteriosa storia di Shadow e Infinite, che include 3 livelli con Shadow e l'abilità di giocare come Shadow in più di 10 livelli di Modern Sonic. Come ringraziamento a tutti i fan, l'Episodio Shadow sarà gratuito per tutti coloro i quali acquisteranno Sonic Forces, inclusi coloro che hanno già prenotato l'edizione fisica. Inoltre, se prenoterai la Digital Bonus Edition, riceverai un outfit Shadow per il tuo Eroe Personalizzabile.

Sonic Forces uscirà il 7 novembre su PC, Xbox One, PS4 e Switch.