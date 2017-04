Sonic Forces: il nuovo video gameplay ci porta nella Green Hill Zone

Nella giornata di oggiha pubblicato un nuovo video gameplay didedicato a, in cui possiamo osservare il porcospino blu sfrecciare nella celebre Green Hill Zone.

Avevamo già visto qualche frammento di questo filmato nel corso del Nintendo Direct del 13 aprile, ma questa versione estesa senza dubbio premette di farci un'idea più completa del gameplay durante le sezioni in cui utilizzeremo la versione classica di Sonic. Ricordiamo, infatti, che saranno presenti tre personaggi giocabili: Classic Sonic, Modern Sonic e un terzo non ancora rivelato. Sonic Forces uscirà a fine anno su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Per maggiori dettagli sul gioco, probabilmente dovremo attendere l'E3 di Los Angeles.