Sonic Forces: la nuova modalità Rental Avatar si mostra in video

: Quest'oggi,ha pubblicato un nuovo trailer per, nuovo titolo tridimensionale dedicato al porcospino più celebre dei videogiochi. Il trailer illustra la caratteristica Rental Avatar, con la quale i giocatori potranno prendere in prestito personaggi creati da altri.

La nuova modalità "Rental Avatar" permette ai giocatori di poter accedere agli eroi ideati dai giocatori di tutto il mondo, dandogli anche la possibilità di utilizzare i loro Wispon e scambiare tra loro il personaggio e il "Rental Avatar" in ogni momento del livello di gioco. Oltre ad avere a che fare con personaggi deliziosi e divertenti, questa modalità permetterà ai giocatori di utilizzare due differenti Wispon in un singolo livello per trovare passaggi segreti e superare qualsiasi tipo di ostacolo durante il loro percorso

Nel filmato allegato potete vedere in azione la battaglia del boss Infinite. Il video mostra Infinite che attacca rapido in volo, sparando sciami di cubi rossi per distruggere tutto e creare ostacoli difficili da superare per i giocatori.

Oltre alla nuova battaglia di Infinite, scopri i nuovi video relativi al personaggio di Bird Hero che utilizza il Drill Wispon nella zona del Chemical Plant, qui.

Dallo stesso team che ha creato Sonic Colors e Sonic Generations, Sonic Forces regala ai giocatori una esperienza di gioco avvincente e ricca come Modern Sonic, catapultandoli sulle pericolose piattaforme che hanno caratterizzato il Sonic Classico e utilizzando gadget potenti per creare un proprio eroe personalizzato. Il gioco sarà disponibile dal 7 Novembre per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC. Le edizioni Bonus, digitali e non, sono ora disponibili in pre-order.