Sonic Forces: il nuovo trailer introduce il villain "Infinite"

Nella giornata di oggi,ha pubblicato un nuovo trailer per, attesissimo nuovo capitolo dedicato al celebre porcospino blu in arrivo durante il prossimo inverno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, ci introduce al personaggio di "Infinite", un villain che, insieme ad altri scagnozzi di Eggman come Chaos, Metal Sonic, Shadow e Zavok cercherà di metterci i bastoni tra le ruote durante la nostra adrenalinica avventura.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Sonic Forces uscirà su PC, PS4, Xbox One e Switch nel corso di questo inverno. Grazie al video che trovate in calce, potete dare un ascolto alla theme song dedicata ad Infinite.