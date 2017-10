Sonic Forces per Switch girerà a 720p e 30fps in modalità handheld e docked

Dopo le primeemerse durante l'E3 2017 di Los Angeles, nelle ultime ore è arrivata la conferma dichepergirerà a 720p e 30fps sia in modalità docked che in quella portatile.

La notizia è arrivata durante una recente intervista concessa dal Sonic Team Head Takashi Iizuka, il quale ha confermato che Sonic Forces per Switch girerà a 720p e 30fps in entrambe le modalità, senza apportare particolari benefici in docked mode. Gli sviluppatori hanno comunque sottolineato che l'esperienza di gioco sulla console Nintendo sarà perfettamente paragonabile a quella offerta sulle altre piattaforme.

Ricordiamo che Sonic Forces uscirà il 7 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.