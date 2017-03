Sonic Forces: primo gameplay trailer ufficiale e nuovi dettagli

Dopo i primi video gameplay offscreen trapelati nella notte, arriva adesso il primo gameplay trailer ufficiale di, nuovo gioco del porcospino blu in fase di sviluppo negli studi dele in arrivo a fine anno su PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch.

Per l'occasione, SEGA ha anche rivelato nuovi dettagli sul gioco, confermando che Sonic Forces sarà un'evoluzione di Sonic Colors e Sonic Generations. Gli sviluppatori hanno lavorato per rendere la formula di gioco ancora più varia, per questo Sonic Forces presenterà tre diverse modalità, ovvero Modern, Classic e una terza ancora da annunciare.

Il primo gameplay trailer ufficiale (che potete visualizzare in apertura) è tratto dalla modalità Modern. Ricordiamo che il gioco sarà basato sul nuovo Hedgehog Engine 2, motore proprietario del Sonic Team realizzato appositamente per Sonic Forces.