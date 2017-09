Sonic Forces: pubblicati due nuovi video di gameplay

Nel corso delle ultime ore,ha pubblicato due nuovi video gameplay tratti da, nuovo capitolo della saga dedicata al celebre porcospino blu atteso su PC, PS4, Xbox One e Switch.

Il primo dei due filmati (che trovate in cima alla notizia) rende omaggio ai classici titoli della serie di Sonic, mentre il secondo (riportato in calce) mostra in azione il personaggio che i giocatori potranno liberamente creare e poi personalizzare. Grazie ad un ulteriore video, infine, potete ascoltare il brano "Park Avenue", facente parte della OST del gioco.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Sonic Forces segnerà il suo debutto su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il 7 novembre.