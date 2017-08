Sonic Forces: pubblicato un nuovo gameplay trailer per la modalità Tag

ha pubblicato nella giornata di oggi un nuovo gameplay trailer per, prossima iterazione della fortunata serie dedicata al porcospino blu, recentemente tornato alla ribalta con l'arrivo di

Il breve filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, mostra per la prima volta la modalità Tag, grazie alla quale saremo in grado di far collaborare Sonic con un personaggio originale da noi creato. Affrontando i vari stage Tag, potremo fare utilizzo di svariati Wispon: in questo caso, viene mostrato il "Cube Hammer", con il quale saremo capaci di imprigionare gli avversari in dei blocchi di ghiaccio.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Sonic Forces sarà disponibile in Europa su PC, PS4, Xbox One e Switch nel corso del prossimo autunno. In Giappone, il titolo è atteso il 9 novembre.