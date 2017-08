Sonic Forces sarà venduto a prezzo budget in Europa?

potrebbe essere venduto a prezzo budget in Europa: è quanto sospettano alcuni utenti di NeoGAF dopo aver consultato i listini delle divisioni europee di Amazon.

Recentemente, il colosso dell'e-commerce ha inserito il gioco nei propri listini, su Amazon Spagna Sonic Forces è disponibile per il preordine al prezzo di 36.99 euro mentre su Amazon UK il costo è fissato a 34.99 sterline, cifre decisamente più basse rispetto a quello delle nuove produzioni Tripla A.

Sonic Forces è atteso per l'autunno su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch, la data di uscita non è ancora stata rivelata dal publisher.