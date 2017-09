Sonic Forces sarà venduto a un prezzo inferiore alla media

La pubblicazione dinon esaurisce i festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario del porcospino blu, che continuano con il nuovo capitolo tridimensionale intitolato

Stando alle cifre riportate da diversi rivenditori, il titolo non verrà però proposto a prezzo pieno, ma potrà essere acquistato per poco meno di 40,00 € su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Su Amazon.it, ad esempio, il titolo è in vendita a 37,99 € per le console Sony e Microsoft, mentre a 39,39 € per l'ibrida della grande N.

Un sottocosto che, se da una parte risulta gradito, dall'altra potrebbe far preoccupare i giocatori per la qualità finale del prodotto. Al momento, infatti, non sono ancora chiari i motivi di questo inaspettato prezzo. Sonic Forces uscirà su PC e console il 7 novembre.