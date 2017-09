Sonic Forces: SEGA pubblica un nuovo Story Trailer

ha pubblicato nella giornata di oggi il nuovo Story Trailer di, nuovo capitolo della serie dedicata al celebre porcospino blu atteso su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima all'articolo, ci presenta ambientazioni, personaggi e villain, fornendoci una prospettiva più ampia sul comparto narrativo del gioco.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Sonic Forces sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One dal prossimo 7 novembre. SEGA ha confermato che la versione PC utilizzerà il sistema di protezione Denuvo, nel mentre ha già presentato il primo DLC dedicato a Shadow of the Hedgehog.