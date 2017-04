Sonic Forces: SEGA vuole rinvigorire la serie con questo nuovo capitolo

è consapevole dell'amore dei fan per il personaggio di Sonic e per questo proverà a rinvigorire la serie con, nuovo capitolo della saga che arriva dopo il deludente, quest'ultimo indirizzato ad un pubblico più giovane.

L'affermazione arriva da una recente intervista a Jim Dyer, Product Manager di SEGA: "Sonic Mania è un gioco pensato per i fan storici di Sonic mentre Sonic Forces sarà un gioco più adatto a tutti. Vogliamo creare un titolo di forte impatto, un gioco diverso rispetto a quelli creati in passato. L'obiettivo è quello di rinvigorire il personaggio di Sonic, per noi questa è una IP di fondamentale importanza, un brand di grande prestigio che vogliamo riportare in alto. Spesso abbiamo cercato di evolvere la serie ma non sempre ci siamo riusciti, posso dirlo. Sonic Colors e Sonic Generations sono stati dei discreti successi ma in questo caso abbiamo obiettivi ben più ambiziosi."

Sonic Forces è atteso per l'autunno su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Switch, Sonic Mania invece uscirà durante l'estate sulle medesime piattaforme.