ha pubblicato oggi alcuni screenshot inediti diche mostrano una nuova area del gioco, ovvero: lo storico stage visto intornerà anche nel nuovo capitolo della saga, in una versione aggiornata.

Chemical Plant è uno dei livelli più iconici della saga, apparso per la prima volta in Sonic 2 per Mega Drive, lo stage ha fatto la sua comparsa anche in Sonic Mania e Sonic Generations.

Sonic Forces sarà disponibile in Europa dal 7 novembre su PlayStation 4, Xbox One, PC Windows e Nintendo Switch.