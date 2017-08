Sonic Forces: tante informazioni in arrivo dopo il lancio di Sonic Mania

Durante una diretta tenuta daqualche ora fa, il PR e Social Media Manager Aaron Webber ha affermato che a breve l'azienda condividerà un gran numero di informazioni riguardo

La compagnia al momento ha spostato l'attenzione su Sonic Mania, ma dopo che questo sarà lanciato (il prossimo 15 agosto Playstation 4, Xbox One e Switch e il 29 dello stesso mese su PC) tutti i riflettori saranno puntati su Sonic Forces, e dunque saranno diffuse molte notizie sulla nuova avventura del porcospino blu che farà il suo debutto entro la fine dell'anno. Per saperne di più, quindi, non dobbiamo fare altro che portare pazienza per qualche altro giorno.