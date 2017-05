Sonic Forces torna a mostrarsi in due nuovi video (gameplay e trailer)

ha rivelato il terzo video di gameplay diin cui presenta un potentissimo personaggio tutto personalizzabile. Per la prima volta nella serie, i giocatori possono creare il loro Eroe, personalizzando il suo aspetto ed il suo stile di gioco.

Con l'introduzione di questo stile di gioco appena annunciato, i giocatori potranno equipaggiare il loro personaggio con una serie di potenti gadget unici chiamati Wispons. Questi sono un'evoluzione dei Color Powers di Sonic Colors e conferiscono il doppio delle abilità offensive per superare i livelli rapidamente. Insieme al Wispon, l'eroe avrà un gancio che può essere utilizzato per attraversare rapidamente le zone. I giocatori possono anche personalizzare i look scegliendo e scambiando centinaia di accessori e opzioni all'interno del gioco. Ci sono molti animali di base tra cui scegliere, ognuno con delle abilità speciali:

Lupo – Attira automaticamente gli anelli quando si avvicina

Coniglio - Ha un tempo di invincibilità più lungo quando subisce dei danni

Gatto - Tiene un anello subito dopo essere stato colpito

Cane - Riparte con 5 anelli dopo che il giocatore muore

Orso – Spazza via i nemici con un attacco

Uccello - Vola in alto con il doppio delle capacità di salto

Riccio - Raccogle anelli quando viene danneggiato

Non importa che tipo di eroe il giocatore sceglie di creare, sarà presente in tutto il gioco. Per la prima volta nel franchise di Sonic, un personaggio realizzato da parte di un giocatore sarà parte integrante della storia, non solo comparendo nelle cut scenes, ma diventando un elemento chiave per aiutare Sonic a sconfiggere il dominio di Eggman.

Lasciandovi alla visione dei due nuovi trailer, ricordiamo che Sonic Forces arriverà entro fine anno su PC, PS4, Xbox One, e Nintendo Switch (durante l'estate è inoltre atteso sulle medesime piattaforme di gioco Sonic Mania).