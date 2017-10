Sonic Forces torna a mostrarsi in un nuovo trailer

torna quest'oggi a mostrare il suo, nuovo titolo della serie dedicata al celeberrimo porcospino blu in uscita su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 7 novembre.

Il trailer pubblicato dalla compagnia nipponica, che potete visionare in alto, ci fornisce una panoramica generale del gioco, partendo dal canonico personaggio di Sonic per poi spostare l'attenzione sul personaggio da noi liberamente personalizzabile. Possiamo inoltre dare uno sguardo alle armi e abilità di cui potremo servirci e alle ambientazioni in cui sfrecceremo.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Sonic Forces è atteso su PC, PS4, Xbox One e Switch il 7 novembre. Di recente, è stato pubblicato il secondo numero della serie digitale a fumetti dedicata al gioco.