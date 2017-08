Sonic Forces ha una data di lancio ufficiale in Giappone

Come riportato dal noto magazine giapponese Famitsu,, nuovo capitolo della serie didedicata al celebre porcospino blu, uscirà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 9 novembre in Giappone.

Sfortunatamente, il publisher non ha rivelato nulla sulla data di uscita in Europa, territorio in cui il titolo rimane atteso nel corso della stagione autunnale.

In attesa di eventuali novità, potete ammirare Sonic Mania in azione grazie a questo recente video di gameplay. Nel mentre gli ultimi rumor suggeriscono già i contenuti del primo DLC, alcuni utenti NeoGaf hanno ipotizzato che il gioco potrà essere venduto ad un prezzo budget. Per ogni ulteriore informazione sul gioco, vi rimandiamo alla nostra anteprima.