Come annunciato pochi minuti fa dasarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 7 novembre 2017 in Europa e Nord America.

Da oggi, gli utenti possono inoltre preordinare la "Bonus Edition" del gioco, in arrivo nella sola versione fisica, in esclusiva console e per un periodo limitato di tempo al prezzo di $39,99 USD. Al suo interno, troverete una skin per i vostri controller a tema Sonic, insieme all'add-on “Sega / Atlus Pack” comprensivo di 13 item da utilizzare in-game con il vostro Eroe personale, con cui ricreare lo stile estetico di cinque icone di altre produzioni Sega e Atlus (Jet Set Radio, Persona 5, PuyoPuyo, Super Monkey Ball, e NiGHTS).

Sonic Forces uscirà su PC, PS4, Xbox One e Switch il 7 novembre. In calce trovate una nuova galleria di immagini.