Sonic Mania costerà 19.99 euro, preordini aperti su Steam

Dopo aver annunciato cheuscirà il 15 agosto,ha rivelato anche il prezzo del gioco ed ha aperto i preordini su Steam, nelle prossime ore i preorder partiranno ufficialmente anche su PlayStation Store, Nintendo eShop e Xbox Store.

Sonic Mania sarà disponibile dal 15 agosto su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch al prezzo di 19,99 euro. Tutti coloro che effettueranno il preordine su Steam riceveranno il 10% di sconto sul costo di listino mentre non sembrano essere previsti bonus digitali di alcun tipo.

Ricordiamo che Sonic Mania sarà disponibile anche in una speciale Collector's Edition che include una statua di Sonic su una basetta a forma di Mega Drive, card con codice per il download e anello placcato oro con confezione che riprende il design delle cartucce del Genesis, il tutto racchiuso in una confezione cartonata con artwork esclusivo.