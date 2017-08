Sonic Mania: diamo una prima occhiata alla modalità competition

ha pubblicato un nuovo video gameplay di, dedicato alla modalità competition. In questa game mode, due giocatori potranno sfidarsi in diverse gare di abilità nei vari livelli presenti nel gioco.

Come potete vedere nel filmato riportato in cima alla notizia, nella modalità competition di Sonic Mania due giocatori potranno sfidarsi in split-screen all'interno dei vari livelli presenti nel gioco, selezionando i criteri con cui verranno stabiliti i punti della gara, che si tratti del numero di anelli raccolti, del tempo impiegato per giungere al traguardo, del numero di oggetti acquisiti e così via.

Una modalità molto interessante da giocare in compagnia di un amico. Ricordiamo che il trailer precedente, invece, aveva presentato gli stage bonus e la modalità time attack.