Sonic Mania: al momento SEGA non ha nessun piano per i DLC

In una recente intervista concessa a Gamer.jp, Takashi Iizuka diha confermato che al momento non c'è nessun piano per realizzare eventuali DLC di. Non è escluso che le cose possano cambiare in futuro.

Considerando che Sonic Mania sta riscuotendo un grande successo di critica e pubblico, presentandosi come il capitolo più apprezzato della serie negli ultimi 15 anni, non si esclude che SEGA possa decidere di supportare il gioco in futuro con il rilascio di nuovi contenuti. Al momento, tuttavia, Takashi Iizuka ha confermato che non c'è nessun piano al riguardo.

Ricordiamo che Sonic Mania è disponibile su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, mentre arriverà su PC il prossimo 29 Agosto.