Nelle scorse ore la versione PC diè finita sotto l'occhio del ciclone a causa della richiesta di una connessione continua alla rete per giocare.è intervenuta sulla questione spiegando come il problema non sia dovuto al DRM Denuvo bensì a un bug, ora risolto.

Con un post pubblicato su Facebook, la compagnia fa sapere di aver ripristinato la situazione, il problema è stato risolto e dunque ora sarà possibile giocare con Sonic Mania anche offline. SEGA si è scusata per l'inconveniente e ha ringraziato la community per i preziosi feedback.