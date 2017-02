Sonic Mania e Project Sonic 2017: nuove informazioni in arrivo il 16 marzo

ha annunciato che il 16 marzo terrà un panel all'SXSW di Austin dedicato a. In questa occasione scopriremo quindi nuovi dettagli sui due nuovi titoli del porcospino.

Il panel vedrà la presenza di personalità come Aaron Webber, Mike Pollock, Takashi Iizuka e del doppiatore Roger Craig Smith. Ancora non sappiamo quali siano i piani di SEGA per l'occasione ma è probabile che il publisher possa rivelare la data di uscita di Sonic Mania (atteso per la primavera) e mostrare il primo gameplay trailer di Project Sonic 2017, in uscita a fine anno su PlayStation 4, Xbox One e Switch.