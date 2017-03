Sonic Mania rinviato all'estate

Durante l'SXSW 2017 di Austin,ha pubblicato un nuovo trailer diper svelare lo stage "", tratto daper Mega Drive.

Il publisher ha inoltre annunciato in questa occasione che il gioco non uscirà durante la primavera come previsto inizialmente, il lancio è stato infatti rimandato all'estate 2017, mentre restano confermate le piattaforma di destinazione: Xbox One, PlayStation 4, PC Windows e Nintendo Switch.

Nel corso dell'evento, SEGA ha anche svelato la key art ufficiale di Sonic Mania ed ha ipotizzato (ma non confermato) il lancio della colonna sonora in vinile, anche se per il momento questa è una semplice idea che potrebbe non vedere mai la luce.