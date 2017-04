Sonic Mania: SEGA sta pensando di lanciare un'edizione fisica del gioco

uscirà la prossima estate su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Switch in formato digitale e nella specialeche includerà alcuni bonus fisici e un codice per il download del gioco.sta però prendendo in considerazione anche il lancio di un'edizione retail contenente il gioco su Blu-Ray e cartuccia.

A rivelarlo è il Product Manager Jim Dyer durante una recente intervista pubblicata su Twinfinite: "Ci piacerebbe molto realizzare un'edizione retail di Sonic Mania contenente il gioco su supporto fisico. Durante l'SXSW i fan hanno mostrato molto interesse in questo senso e quindi stiamo valutando la situazione. Ancora però non c'è nulla di confermato a riguardo."

Ricordiamo che la Collector's Edition di Sonic Mania includerà una statuina alta 30 centimetri, scheda in metallo con il codice di download, uno speciale anello color oro con custodia a forma di cartuccia del Mega Drive, il tutto al prezzo di 99,99 euro.