Durante il Comic-Con di San Diego,ha svelato alcune novità su Sonic Mania: gli sviluppatori hanno confermato la presenza di uno stage retrò ispirato ad alcuni livelli die ai giochi del porcospino per, come

Le novità però non finiscono qui perchè è stata confermata la presenza di cutscene simili a quelle di Sonic 3 & Knuckles nonchè di una speciale sequenza introduttiva animata stile Sonic CD.

Sonic Mania sarà disponibile dal 15 agosto su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch, l'accoglienza riservata al progetto sarà fondamentale per valutare il futuro del franchise, come ribadito recentemente da SEGA.