Sonic Mania uscirà il 15 agosto? La data di lancio trapela su Steam

In alcune regioni, come quella tedesca, la paginadiè stata aggiornata con un nuovo trailer che mostra la data di lancio del gioco, fissata per il prossimo 15 agosto. Siamo di fronte alla data di uscita definitiva?

Del resto, sappiamo che Sonic Mania era atteso entro questa Estate su PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch, quindi la data di lancio del 15 agosto sembra abbastanza plausibile. A questo punto non rimane che attendere la conferma ufficiale di SEGA, che con buone probabilità non tarderà ad arrivare nei prossimi giorni.

Ricordiamo che Sonic Mania è un platform 2D che prende ispirazione dai primi tre episodi della serie per Mega Drive e da produzioni come Sonic CD e Sonic & Knuckles, proponendo l'azione frenetica dei capitoli classici di Sonic.