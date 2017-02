Nel 2017,vuole puntare fortemente sulla sua mascotte, sono infatti in arrivo due diversi titoli:, entrambi attesi entro la fine dell'anno. Oggi, GameStop USA ha aggiornato i propri listini indicando la possibile data di lancio di

SEGA ha sempre parlato genericamente di un lancio previsto per la primavera, stando a quanto riportato su GameStop.com il gioco dovrebbe uscire il 30 maggio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, in una lussuosa Collector's Edition che includerà tra le altre cose anche una statuina di Sonic.

Il publisher ha in programma un panel dedicato a Sonic durante l'SXSW di Austin il prossimo 16 marzo, in questa occasione SEGA potrebbe svelare la data di uscita di Sonic Mania.