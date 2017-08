Sonic Mania: vediamo gli Stage Bonus e la modalità Time Attack

Con un nuovo trailer pubblicato sul canale ufficiale di Sonic the Hedgehog,ha mostrato per la prima volta gli Stage Bonus e la modalità Time Attack che saranno presenti in. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Come potete vedere nel filmato, gli Stage Bonus di Sonic Mania sono ispirati ad alcuni livelli di Sonic CD e ai giochi della saga usciti su SEGA Saturn, come Sonic Jam e Sonic 3D Blast. Oltre a queste piacevoli aggiunte, Sonic Mania includerà anche una modalità Time Attack in cui bisognerà cercare di completare i vari livelli nel minor tempo possibile, competendo con gli altri giocatori di tutto il mondo nelle classifiche online.

Ricordiamo che Sonic Mania uscirà il prossimo 15 Agosto su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.