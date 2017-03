Sonic Mania: video gameplay e nuovi dettagli sui boss

ha oggi pubblicato un nuovo video di gameplay per, il titolo che vuole riportare in auge il celeberrimo porcospino blu riprendendo le meccaniche che hanno reso storico il suo brand.

Il filmato, che trovate riportato in calce, ci introduce ad un'area inedita, chiamata "Green Hill Zone Act 2". Questa zona, che include nuovi ostacoli, meccaniche di gioco innovative e segreti da scoprire, sarà affrontabile servendosi di uno scudo ardente: grazie a questo, potremo, ad esempio, incendiare un ponte che stiamo attraversando e sbloccare una via alternativa. Cadendo in acqua, naturalmente, perderemo la possibilità di utilizzare lo scudo.

In aggiunta, il publisher ha annunciato una nuova serie di boss chiamati "Hard-Boiles Heavies". Questi faranno parte della crew di Eggman e ciascuno di loro presenterà particolari abilità e caratteristiche che renderanno il loro scontro unico e speciale. Il primo di questi boss sarà "Heavy Gunner", che ci attenderà al termine di Studiopolis Act.1, un livello ispirato agli studi di Hollywood.

SEGA ha in programma un panel dedicato a Sonic durante l'SXSW che si terrà ad Austin il 16 marzo. In questa data, probabilmente, potremo scoprire la data di uscita di Sonic Mania, la cui release rimane al momento fissata entro la primavera 2017 su PC, PS4, Xbox One e Switch.