Sonic Mania: violata in otto giorni la protezione Denuvo

La protezione Denuvo adottata dapersu PC ha resistito poco più di una settimana: ai pirati sono bastati otto giorni per craccare il DRM del gioco, come accaduto per altri titoli recentemente, tra cui

Nei giorni scorsi, il DRM ha creato non pochi problemi, il publisher non aveva infatti segnalato adeguatamente su Steam la presenza di un sistema di protezione in Sonic Mania, situazione che ha causato numerosi malcontenti tra gli acquirenti.

Nelle ore successive al lancio, SEGA ha pubblicato una patch per permettere di giocare anche offline bypassando il check di Denuvo, il quale richiedeva connessione continua alla rete a causa di un bug. Non è chiaro adesso se la compagnia renderà disponibile un update per rimuovere definitivamente il DRM.