Sonic Runners Adventure in fase di sviluppo per smartphone e tablet?

Secondo un rumor riportato da un sito russo dedicato a, oltre aci sarebbe attualmente un terzo gioco del porcospino in fase di sviluppo presso gli studi di Gameloft.

Stando alla traduzione in lingua inglese di TSSZ, il gioco in question dovrebbe intitolarsi Sonic Adventure Runners e arriverà presumibilmente nel corso del 2017 su iOS e Android. In passato, il publisher francese si era occupato dei porting mobile di Sonic Unleashed e Sonic & SEGA All-Stars Racing, secondo alcuni rumor la società era al lavoro anche su un gioco per smartphone di Sonic Boom, progetto apparentemente cancellato nel 2014.

Restiamo in attesa di eventuali riscontri da parte di Gameloft e SEGA, per il momento vi invitiamo a prendere la notizia come un rumor privo di conferma.