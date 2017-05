ha pubblicato un'immagine teaser per annunciare l'arrivo di novità legate anella giornata di oggi. Purtroppo al momento non ci sono altri dettagli in merito e lo scatto allegato al Tweet appare decisamente criptico.

Non è escluso che SEGA abbia in programma di pubblicare un nuovo trailer di Sonic Forces o di svelare altri dettagli sul gioco, restiamo quindi in attesa di saperne di più. Il prossimo episodio di Sonic uscirà a fine anno su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, durante l'estate verrà invece pubblicato (sulle medesime piattaforme) Sonic Mania, platform 2D che rende omaggio ai capitoli usciti su Mega Drive nei primi anni '90.