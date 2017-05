Sonic the Hedgehog 2: il progetto originale prevedeva i viaggi nel tempo

In occasione delospitato in Polonia, il game designerha mostrato alcune bozze inedite di, rivelando che nel progetto originale del gioco erano previsti i viaggi nel tempo.

Per chi non lo conoscesse, Hirokazu Yasuhara è un designer giapponese che ha lavorato a diversi capitoli di Sonic. Come potete vedere nelle immagini che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, in Sonic the Hedgehog 2 erano previsti non solo i viaggi nel tempo, ma anche uno stage denominato Genocide City. Entrambi i contenuti, però, sono stati tagliati dalla versione finale del titolo, uscito su SEGA Mega Drive nel 1992.

