Sonic VR: il prototipo è disponibil per il download gratis su Oculus e HTC Vive

ha pubblicato la demo del secondo prototipo di, un progetto non ufficiale realizzato per testare alcune tecnologie legate alla Realtà Virtuale e ai sensori di movimento. Il prototipo è scaricabile gratuitamente, compatibile con HTC Vive (SteamVR) e

La demo riproduce la Green Hill Zone del primo Sonic The Hedgehog per Mega Drive, l'area può essere esplorata liberamente in Realtà Virtuale con un risultato forse non ancora eccelso dal punto di vista tecnico ma sicuramente interessante per tutti i fan del porcospino blu.

Come segnalato dagli sviluppatori, il prototipo è in continuo aggiornamento e spesso vengono pubblicati nuovi update, vi invitiamo a seguire la pagina del gioco per tutte le novità in merito.

Sonic VR può essere scaricato gratis oppure in alternativa potete effettuare una donazione libera e volontaria per sostenere gli sviluppatori del progetto, realizzato ricordiamolo senza scopo di lucro.