Sony ha allestito uno spazio enorme per i suoi stand all'E3 di Los Angeles

Di certo,è una delle protagoniste indiscusse dell'E3 di Los Angeles, e quest'anno la compagnia non ha badato a spese per assicurarsi il miglior impatto possibile. Stando a quanto riferito in rete, infatti, lo spazio allestito per i suoi stand è vastissimo, anche più ampio di quello delle altre compagnie.

Per la precisione, si parla di uno spazio di oltre 13.000 metri quadri per Sony, che risulta decisamente maggiore rispetto a quello dei concorrenti. Citando alcuni esempi, gli stand di Nintendo occuperanno circa 10.000 metri, e quelli di Microsoft poco più di 5.000 metri.

È opportuno precisare, però, che la grandezza degli stand non rappresenta necessariamente la quantità di contenuti presentati. Nel caso di Sony, la compagnia potrebbe avere in programma di allestire diverse piattaforme per PlayStation VR, le quali necessitano di spazio.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire cosa Sony ha in serbo per l'importante evento di Los Angeles.