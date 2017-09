Sony annuncia la carta di credito ufficiale di PlayStation

ha annunciato l'arrivo della carta di credito ufficiale di. Realizzata in collaborazione con, la carta servirà ad usufruire di sconti e promozioni speciali che arriveranno in concomitanza dei vostri normali acquisti sul

La carta è al momento disponibile esclusivamente negli USA, e prevede come bonus d'entrata un totale di $50 da spendere liberamente sul marketplace di Sony. Utilizzando la carta si accumuleranno punti sul PlayStation Store, nel mentre sarà possibile abbonarsi per 12 mesi al PlayStation Plus se raggiunta la cifra di $3.000 spesi sullo store. Inoltre, abbiamo uno sconto del 10% sull'acquisto di alcuni servizi secondari, come Playstation Vue, Playstation Music,e Playstation Now.

La carta di credito PlayStation non richiede il pagamento di un abbonamento annuale e, ad ogni 100 punti guadagnati, regala un dollaro da spendere a proprio piacimento. Restiamo in attesa di sapere se l'iniziativa prenderà piede anche in Europa.