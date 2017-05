PlayStation E3 2017: tutti gli appuntamenti annunciati da Sony

Sony Interactive Entertainment ha da poco comunicato le date e gli orari delle conferenze che terrà nel corso dell'E3 di quest'anno. Le presentazioni si terranno nei giorni 13, 14 e 15 giugno, e saranno visibili in diretta streaming.

Di seguito vi elenchiamo date e orari italiani per seguire le novità che Sony ha in serbo per la fiera losangelina:

Martedì 13 giugno alle 02:00 | PlayStation Live From E3 2017 featuring the PlayStation Media Showcase

Martedì 13 giugno dalle 21:00 alle 3:00 del giorno seguente | PlayStation Live From E3 2017 programming

Mercoledì 14 giugno dalle 21:00 alle 3:00 del giorno seguente | PlayStation Live From E3 2017 programming

Giovedì 15 giugno dalle 21:00 alla 1:00 del giorno seguente | PlayStation Live From E3 2017 programming

Tutte le conferenze possono essere seguite anche in diretta streaming al seguente indirizzo. Come già accaduto in precedenza, quest'anno la PlayStation E3 Experience tornerà in alcune sale cinematografiche del Nord e Sud America. Vi invitiamo a continuare a seguirci per non perdevi nessuna novità sulle conferenze dell'E3 2017.