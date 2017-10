Sony annuncia il Mini Wired Gamepad per PS4, pensato per i giocatori più piccoli

Nella giornata odierna,ha annunciato il, un nuovo controller per PlayStation 4. Come il nome suggerisce, si tratta di un controller dalle dimensioni ridotte che potrà essere utilizzato esclusivamente tramite un cavo lungo circa 3 metri.

Il Mini Wired Gamepad è stato costruito per offrire la miglior esperienza di gioco possibile agli utenti più giovani: il controller è il 40% più piccolo del DualShock 4 e possiede un semplice ed appiattito form factor in grado di adattarsi al meglio alle mani dei bambini.

Tra gli elementi che il mini-controller mantiene intatti, abbiamo entrambi gli stick analogici, i tasti R1/L1/R2/L2, il D-Pad, e i tasti azione. Rispetto al classico Dualshock 4, però, il Mini Wired Gamepad non posside il touch pad (alcuni input possono essere simulati tramite gli stick analogici), la light bar, il jack per l'entrata delle cuffie, lo speaker, la vibrazione e i sensori di movimento.

Il Mini Wired Gamepad uscirà nel periodo natalizio negli USA e in Canada al prezzo di $29.99 USD/ $39.99 CAD. Restiamo in attesa di sapere se il controller arriverà anche in Europa.