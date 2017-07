Sony annuncia Monkey King Hero is Back The Game per PlayStation 4

hanno annunciatoper PlayStation 4. Il gioco è basato sul film d'animazione omonimo uscito nel 2015 e molto popolare anche in Occidente.

Monkey King Hero is Back The Game è un action game in terza persona che mescola sapientemente sequenze esplorative con frenetici combattimenti e battaglie tra giganteschi mostri.

In apertura trovate il primo trailer del gioco mostrato durante il ChinaJoy 2017, nessuna conferma al momento riguardo una possibile finestra di lancio per il mercato occidentale. In Cina, Sony pubblicherà anche una speciale cover per l'hard disk di PlayStation 4 ispirata a Monkey King Hero is Back The Game.