Sony annuncia Playr, l'app per trovare l'anima gemella su PS4

è lieta di presentare, applicazione perche permette di trovare l'anima gemella sul. Tra le numerose feature annunciate segnaliamo il supporto aper gli appuntamenti in realtà virtuale.

Playstation Playr include le seguenti funzionalità: feedback attivo per la vibrazione, avatar personalizzati, sistema di livellamento, appuntamenti interattivi in VR, abbinamento dei profili basato sulla località, supporto per 4 giocatori, modalità multiplayer online, salvataggio dei profili offline, multiplayer locale in splitscreen. L'applicazione uscirà molto presto e sarà disponibile per tutti i geek degni di rispetto. Quale occasione migliore per annunciare Playr, se non il 1° Aprile?

Per consultare tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.