Sony annuncia il PlayStation Hero Project per supportare gli sviluppatori cinesi

ha annunciato il programma, una strategia a medio termine che permetterà alla compagnia di supportare i più talentuosi sviluppatori cinesi, aiutandoli a portare i loro progetti su PlayStation 4, PlayStation VR e Vita.

La compagnia ha valutato oltre 400 giochi nei mesi scorsi, selezionando i dieci titoli più meritevoli: Lost Soul Aside, The Walker, Project Boundary, War Rage, The X Animal, Project X, Tiger Knight, Pervader VR, Code: Hardcore e Kill X. Gli sviluppatori di questi progetti riceveranno da Sony il supporto tecnico, economico e di marketing per portare le loro idee sulle piattaforme PlayStation.