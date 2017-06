Sony annuncia la promozione Days of Play: sconti su PS4, accessori e giochi

ha annunciato la promozionevalida negli Stati Uniti e in Canada: dal 9 al 17 giugno la compagnia proporrà console PlayStation 4, giochi e accessori a prezzi fortemente ridotti.

L'iniziativa Days of Plays prenderà il via il 9 giugno con il lancio negli Stati Uniti della nuova PlayStation 4 Slim Gold Edition, proposta dalla catena Target al prezzo di 249,99 dollari (1 Terabyte). Tramite le pagine di Glixel, Jim Ryan fa inoltre sapere che nei prossimi giorni anche giochi e accessori saranno proposti a prezzi scontati. La compagnia promette ogni giorno nuove offerte sul PlayStation Store. Al momento non è chiaro se la promozione Days of Plays sarà attiva anche in Europa.