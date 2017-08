ha annunciato che terrà una speciale conferenza preil prossimo 19 settembre. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su Niconico e YouTube, maggiori dettagli verranno diffusi nelle prossime settimane.

Al momento la compagnia non ha svelato ulteriori informazioni sull'evento, durante la conferenza pre TGS Sony Japan e i principali sviluppatori di terze parti illustrano i nuovi progetti in arrivo su console PlayStation, non ci resta quindi che attendere ancora tre settimane per scoprire le novità in cantiere dal Giappone per PlayStation 4, PlayStation Vita e PlayStation VR.