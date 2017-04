Sony chiude i server di alcuni giochi, compreso Kill Strain

ha annunciato la chiusura dei server dedicati ad alcuni giochi per Playstation 3, Playstation Vita e Playstation 4. Tra questi ci sono diversi titoli per PS3 che richiedevano l'utilizzo del

A partire dal prossimo 1 Luglio i giocatori non potranno più accedere alle funzionalità online dei seguenti giochi: High Velocity Bowling, Medieval Moves: Deadmund’s Quest, Sports Champions e Sport Champions 2 per Playstation 3, Modnation Racers: Road Trip per Playstation Vita e infine Kill Strain per Playstation 4. È sempre un dispiacere assistere alla chiusura di un server dedicato al gioco online, soprattutto per titoli come Kill Strain (uscito nel 2016) che hanno avuto un ciclo vitale molto breve.