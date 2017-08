Sony commenta gli ultimi risultati finanziari della divisione gaming

In occasione dell'ultimo incontro con gli azionisti, il vice presidente e CFO di, Kenichiro Yoshida, ha parlato degli ultimi risultati finanziari fatti registrare dalla compagnia nipponica, oltre ad aver accennato i piani che ha in serbo per il futuro di PlayStation 4.

Come confermato da Yoshida, la divisione gaming continua a fare molto bene per il colosso nipponico. Tuttavia, rispetto allo scorso anno fiscale, si è registrato un calo dei profitti per il segmento Game & Network Services: il motivo, secondo Yoshida, è da imputare all'assenza del lancio di un titolo importante e particolarmente risonante come Uncharted 4: Fine di Un Ladro.

Interrogato sui titoli first party che arriveranno in futuro su PlayStation 4 e non solo, Yoshida ha non ha rivelato molto, ma si è limitato a dichiarare che Sony intende continuare ad assecondare, entro certi limiti, quelle che sono le "tendenze" del mercato. Seguendo questa strategia, la compagnia spera di "stabilizzare la struttura di profitto nel 2018" e di raggiungere, sempre entro il prossimo anno, un nuovo picco di vendite sia in termini software che hardware.

In conclusione, è stato confermato che Everybody’s Golf, prodotto da Sony Interactive Entertainment, è stato scaricato più di due milioni di volte, e che la compagnia è ora al lavoro su Aida of Sky and Sea; mentre Fate/Grand Order ha contribuito positivamente alla crescita dei profitti della divisione Musica (essendo prodotto da Aniplex).