Sony: la concorrenza è solamente un bene per il mercato

Durante l'ultima riunione con gli azionisti,(Deputy President di) ha parlato del ruolo ricoperto da PlayStation e delle piattaforme concorrenti, le quali rappresentano uno stimolo positivo per la compagnia giapponesi.

Tsuyoshi Kodera non si è detto preoccupato di doversi scontrare con Switch e Xbox Scorpio: "La concorrenza è un bene, probabilmente renderà più attivo il mercato. PlayStation è attualmente la piattaforma leader e non abbiamo dubbi sul successo futuro della nostra piattaforma, continueremo a lavorare per garantire ai consumatori una line-up software all'altezza e servizi di assoluto livello."

Sempre durante il meeting con gli investori, Kaz Hirai ha rifiutato di rispondere a eventuali domande su nuovi modelli di PlayStation in arrivo, ribadendo come la compagnia sia impegnata a supportare al massimo PlayStation 4.