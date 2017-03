Sony: continueremo a supportare PlayStation Vita in Giappone

Intervistato dal quotidiano Trendy Nikkei, Atsushi Morita diha confermato che la compagnia ha ancora dei piani per supportare PlayStation Vita in Giappone e che la console non verrà abbandonata tanto presto.

In Asia, la console gode di un buono stato di salute, come confermato dal presidente di SCEJA: "Da quando abbiamo lanciato Minecraft, alla fine del 2014, PlayStation Vita ha conquistato un buon numero di bambini e ragazzi adolescenti. Continueremo a lavorare per attirare i giocatori più giovani, vi posso anticipare che stiamo lavorando su una nuova IP per Vita dedicata appositamente ai bambini. Gli editori di terze parti inoltre continuano a supportare il sistema con un gran numero di produzioni per tutte le età."

Per quanto riguarda invece l'Occidente, Sony non sembra avere piani per continuare a supportare la sua console portatile, da tempo la società non pubblica più titoli Tripla A per Vita in Europa e Nord America, mentre l'hardware continua a riscuotere un discreto successo tra gli appassionati di produzioni orientali e giochi indipendenti.